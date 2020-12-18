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    Федотов: Чтобы двигаться вперед «Сочи» нужна свежая кровь

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о том, что пауза в чемпионате сейчас команде была необходима.

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов

    «В той ситуации, которая складывается: плотный график, время зимнее, то паузы нужна. Сейчас уже не давалось "включаться" с самого начала, как произошло в игре с "Динамо".

    Вовремя удалось вернуться и добиться победы. В футболе очень много уделяется вниманию, поэтому на шлифовку тратится большое количество времени.

    Задачи? Буду банален: сейчас надо отдохнуть, немного переосмыслить. Стараться двигаться вперед, нужна свежая кровь. Хотим пока провести хорошо сборы», — сказал Федотов в эфире «8-16».

    «Сочи» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. 0

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