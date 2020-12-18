Алькантара близок к возвращению в общую группу «Ливерпуля»

Полузащитникблизок к возвращению к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

29-летний испанец возобновил индивидуальные тренировки и в скором времени сможет работать вместе с командой. Точные сроки восстановления хавбека не называются.

We will not rush Thiago's return to action but he is edging closer to resuming full team training, Klopp confirmed... — Liverpool FC (@LFC) December 18, 2020

Напомним, что испанский футболист присоединился к «Ливерпулю» в минувшее межсезонье из «Баварии». За него выплатили 22 миллиона евро. В текущем розыгрыше чемпионата Англии он провел два матча.

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