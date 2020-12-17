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    Рахимов: Игроки «Уфы» сами себе «привезли» гол

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    Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 19-го тура РПЛ.

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов

    «Я думаю, игра держала всех в напряжении. В принципе тактически у нас многие моменты получились.

    К сожалению, сами себе "привезли" гол. В таких ситуациях должна быть надежность, но допустили ошибки. Во втором тайме мы стали немного по-другому играть.

    Нужно усиливаться, качественно выходить из нашей ситуации, быть готовыми в физическом плане. Провести тяжелую работу, чтобы подготовиться к весенней части», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    На данный момент «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. 0

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