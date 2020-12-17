Мусаев: До конца матча с «Уфой» было напряжение

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал победу над(1:0) в матче 19-го тура РПЛ.

«С "Уфой" сложно любому сопернику: компактная оборона, опасны при стандартах и контратаках.

Забили гол, имели еще больше моментов, было важно реализовать их, чтобы успокоить игру, но не удалось это сделать. До конца матча было напряжение.

Но я рад, что смогли сыграть на ноль и уйти в хорошем настроении в отпуск. Итоги 2020 года? Не могу сейчас их подводить. Не хочу говорить, что попало.

Ведутся разговоры по определенным футболистам. Зимнее трансферное окно обычно не такое активное, как летнее. Никто не хочет отдавать футболистов. Потому если брать кого-то, то нужно брать сильного футболиста, но пока в этом полная неопределенность.

Первый сбор с 13 по 27 января пройдет в Эмиратах, затем второй — в Марбелье. После этого мы прилетим в Краснодар, будет недельный цикл. Играем первый матч в Лиге Европы с "Динамо" Загреб», — отметил Мусаев в интервью «Спорт-Экспресс». 0