Коллина назван лучшим арбитром в истории

Итальянецпризнан лучшим футбольным судьей в истории по версии журнала France Football, сообщает Gazzetta dello Sport.

Коллина в качестве арбитра судил финалы чемпионата мира-2002, Лиги чемпионов-1998/99 и Кубка УЕФА-2003/04.

Итальянец с 1998 по 2003 шесть раз признавался лучшим рефери мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В настоящее время Коллина возглавляет судейский комитет ФИФА.

«Когда дело доходит до судей, первое имя которое приходит на ум — это он. С дебюта в 1977 году и до ухода в 2005 году Коллина писал историю футбола», — пишет France Football.

Также в десятку лучших судей попала француженка Стефани Фраппар, ставшая первой в истории женщиной, назначенной главным арбитром на матч Лиги чемпионов.

В десятку лучших судей всех времен также вошли Кен Астон (Англия), Мишель Вотро (Франция), Маркус Мерк (Германия), Чарльз Корвер (Нидерланды), Майк Дин (Англия), Иан Фут (Шотландия), Али Бин Нассер (Тунис) и Говард Уэбб (Англия).

Ранее France Football назвал «Команду мечты» за всю историю футбола, лучшим голкипером был выбран чемпион Европы в составе сборной СССР Лев Яшин. 0