Месси, Роналдо и Роналду — лучшие нападающие в истории по версии France Football

Французское издание France Football представило игроков символической сборной мира за всю историю.

Издание опросило 177 журналистов из ведущих мировых СМИ, которые выбрали на каждую позицию символической сборной мира по лучшему игроку за всю историю.

Футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим правым нападающим.

Лучший центральный нападающий по версии издания — чемпион мира 1994 и 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдо.

Игрок туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим левым форвардом всех времён

В состав сборной вошли и легендарные нападающие Диего Марадона и Пеле, но так как будет использована схема 3-4-3, легенды были включены в список полузащитников.

Компанию в полузащите им составили титулованный испанец Хави и знаменитый немец Лоттар Маттеус.

Бразильский футболист, чемпион мира 1994 и 2002 годов Кафу был признан лучшим правым защитником.

Лучший центральный защитник по версии издания — чемпион мира 1974 года в составе сборной ФРГ Франц Беккенбауэр.

Экс-игрок «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини был признан лучшим левым защитником всех времён.

⭐ After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time, following by the second and the third team squad !⭐ pic.twitter.com/jC95nllz9A