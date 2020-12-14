Месси, Роналдо и Роналду — лучшие нападающие в истории по версии France Football

Издание опросило 177 журналистов из ведущих мировых СМИ, которые выбрали на каждую позицию символической сборной мира по лучшему игроку за всю историю.
Футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим правым нападающим.
Лучший центральный нападающий по версии издания — чемпион мира 1994 и 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдо.
Игрок туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим левым форвардом всех времён
La Ballon d'Or Dream Team en une de @francefootball demain dans vos kiosques et disponible en numérique ici: https://t.co/RrFtSRTYjW#BOdreamteam pic.twitter.com/5qUYulJSeJ— France Football (@francefootball) December 14, 2020
В состав сборной вошли и легендарные нападающие Диего Марадона и Пеле, но так как будет использована схема 3-4-3, легенды были включены в список полузащитников.
Компанию в полузащите им составили титулованный испанец Хави и знаменитый немец Лоттар Маттеус.
Бразильский футболист, чемпион мира 1994 и 2002 годов Кафу был признан лучшим правым защитником.
Лучший центральный защитник по версии издания — чемпион мира 1974 года в составе сборной ФРГ Франц Беккенбауэр.
Экс-игрок «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини был признан лучшим левым защитником всех времён.
⭐ After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time, following by the second and the third team squad !⭐ pic.twitter.com/jC95nllz9A— France Football (@francefootball) December 14, 2020
Лучшим вратарём всех времён французское издание признало советского голкипера Льва Яшина.
Символическая сборная мира:
Лев Яшин (СССР) — Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Кафу (Бразилия) — Лоттар Маттеус (ФРГ), Хави (Испания), Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия) — Криштиану Роналду (Португалия), Роналдо (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).