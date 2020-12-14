ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Загребское «Динамо»Самый удобный соперник. «Краснодар» отомстит Загребу за ЦСКА
  • 20:29
    • France Football признал Льва Яшина лучшим вратарём всех времён
  • 16:22
    • Неймар избежал переломов по итогам матча с «Лионом»
  • 15:38
    • «Краснодар» сыграет с загрбеским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы, «МЮ» — с «Реал Сосьедадом»
  • 20:46
    • Месси, Роналдо и Роналду — лучшие нападающие в истории по версии France Football
  • 17:52
    • Главный тренер загребского «Динамо» призвал уважать «Краснодар»
    Все новости спорта

    Месси, Роналдо и Роналду — лучшие нападающие в истории по версии France Football

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Примера (Ла Лига) Футбол Испании Серия A Футбол Италии Ювентус Барселона Бавария Динамо Футбол России Сборная Бразилии Сборная Аргентины Сборная Германии Сборная Италии Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Французское издание France Football представило игроков символической сборной мира за всю историю.

    Лионель Месси и Криштиану Роналду
    Лионель Месси и Криштиану Роналду

    Издание опросило 177 журналистов из ведущих мировых СМИ, которые выбрали на каждую позицию символической сборной мира по лучшему игроку за всю историю.

    Футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим правым нападающим.

    Лучший центральный нападающий по версии издания — чемпион мира 1994 и 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдо.

    Игрок туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим левым форвардом всех времён

    В состав сборной вошли и легендарные нападающие Диего Марадона и Пеле, но так как будет использована схема 3-4-3, легенды были включены в список полузащитников.

    Компанию в полузащите им составили титулованный испанец Хави и знаменитый немец Лоттар Маттеус.

    Бразильский футболист, чемпион мира 1994 и 2002 годов Кафу был признан лучшим правым защитником.

    Лучший центральный защитник по версии издания — чемпион мира 1974 года в составе сборной ФРГ Франц Беккенбауэр.

    Экс-игрок «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини был признан лучшим левым защитником всех времён.

    Лучшим вратарём всех времён французское издание признало советского голкипера Льва Яшина.

    Символическая сборная мира:

    Лев Яшин (СССР) — Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Кафу (Бразилия) — Лоттар Маттеус (ФРГ), Хави (Испания), Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия) — Криштиану Роналду (Португалия), Роналдо (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).

    0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сельта» и «Кадис» без голов не оставят
  • «Сельта» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Насколько улучшит свои позиции «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Сможет ли «Реал» сокрушить дерзких басков?
  • «Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 Играть€100 для победителей ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.75
  • Экспресс дня 14 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Сельта — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Штутгарт — Унион Берлин
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.49
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • $100
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры