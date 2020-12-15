Сутормин: ЛЧ — совершенно другой уровень по сравнению с РПЛ. За все наказывают

Полузащитник «Зенита»высказался о выступлении команды в Лиге чемпионов.

«В целом в обороне мне комфортно. Без ошибок не обходится, но я стараюсь их минимизировать.

Мне подсказывают не только тренеры, но и партнеры. Матчи показали, что я вроде бы неплохо помогал команде. Надеюсь, дальше будет еще лучше.

Главное — понимать, что защитнику возвращаться в оборону надо быстро. Если при подключении вперед случится потеря мяча и ты не успеешь вернуться, возможна опасная контратака.

Тяжеловато было в Брюгге. С "Лацио" я стал играть защитника, когда счет стал 2:1, и обороняться приходилось меньше. В Туле и с "Уралом" больше атаковали мы.

А с "Брюгге" большое количество игроков соперника приходило в мою зону. Было непросто играть и перестраиваться.

Ну и Лига чемпионов — совершенно другой уровень по сравнению с большинством игр нашего чемпионата.

На данный момент, видимо, последнее место в группе — объективный результат.

Если вспоминать матчи, что-то могло пойти по-другому, но сложилось так, как сложилось. Где-то чуть не повезло, но, наверное, мы не заслужили фарт, чтобы результаты были другими.

Где-то недоработали. Надо этот результат принять, обязательно сделать из него выводы, выиграть чемпионат и в следующей Лиге уже не повторять ошибок.

Как бы это банально ни звучало, но цена ошибки в Лиге чемпионов невероятно высока. И очень высока цена пропущенного мяча.

По первым 20 минутам игры в Брюгге у меня не складывалось впечатления, что мы можем уступить 0:3. Но когда бельгийцы забили, пошла совсем другая игра.

Так что первое, что вошло в мою голову, — здесь за все наказывают, уровень мастерства футболистов очень высок», — сказал Сутормин пресс-службе «Зенита». 0