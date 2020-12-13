«Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед»: счет матча 3:0, обзор голов

В рамках 12-го тура английской Премьер-лигина своем поле разгромил— 3:0.

«Святые» открыли счет на 35-й минуте. После скидки плечом от Яна Беднарека в чужой штрафной Че Адамс ударом в касание слета с угла вратарской отправил мяч точно в цель.

На 62-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Дэнни Ингз у чужой штрафной сделал пас на Стюарта Армстронга, который пробил в касание, после чего мяч рикошетом от защитника влетел в сетку.

Окончательный результат на 83-й минуте установил Нейтан Редмонд, который прицельно пробил в дальний нижний угол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Шеффилд Юнайтед 3:0 Голы: 1:0 Че Адамс (34'), 2:0 Стюарт Армстронг (62'), 3:0 Нейтан Редмонд (83') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс, Райан Бертранд, Янник Вестергор, Ян Беднарек, Ориоль Ромеу Видаль (Ибраима Диало, 86'), Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Тео Уолкотт (Нейтан Редмонд, 79'), Дэнни Ингс, Че Адамс (Daniel N'Lundulu, 84') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Крис Башам (Ли Муссе, 70'), Джон Иган, Фил Джагелка, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Джон Флек, Сандер Берге, Этан Ампаду, Оливер Макбарни (Дэвид Макголдрик, 48'), Билли Шарп (Риан Брустер, 60') Предупреждение: Энда Стивенс (28')

В турнирной таблице АПЛ «Саутгемптон» занимает третье место (23 очка), а «Шеффилд Юнайтед» — 20-е (1 очко). 0