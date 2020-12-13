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    Кокорин: Допускаю, что Кокорин зимой покинет «Спартак», и это вряд ли кого-то удивит

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    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что не стоит исключать вариант, при котором форвард Александр Кокорин зимой покинет московский «Спартак».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Не уверен, что готовится какая-то база под продажу Кокорина, хотя не удивлюсь этому. За полгода в "Спартаке" Александр себя не проявил.

    Вроде внутри команды у него все хорошо — общается и с Джикией, и с Соболевым, — но той отдачи, которую от него ждали, пока не видно.

    Думаю, зимой мы вправе ожидать абсолютно любого варианта развития событий. Может, Кокорин уедет в Европу, а может, вернется в "Сочи".

    Вполне допускаю, что Кокорин покинет "Спартак", и это вряд ли кого-то удивит», — сказал Генич «Матч ТВ».

    В текущем розыгрыше чемпионата России Кокорин провел восемь матчей и забил в них два гола. 0

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