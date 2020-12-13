Кокорин: Допускаю, что Кокорин зимой покинет «Спартак», и это вряд ли кого-то удивит

Комментатор «Матч ТВ»считает, что не стоит исключать вариант, при котором форвардзимой покинет московский «Спартак».

«Не уверен, что готовится какая-то база под продажу Кокорина, хотя не удивлюсь этому. За полгода в "Спартаке" Александр себя не проявил.

Вроде внутри команды у него все хорошо — общается и с Джикией, и с Соболевым, — но той отдачи, которую от него ждали, пока не видно.

Думаю, зимой мы вправе ожидать абсолютно любого варианта развития событий. Может, Кокорин уедет в Европу, а может, вернется в "Сочи".

Вполне допускаю, что Кокорин покинет "Спартак", и это вряд ли кого-то удивит», — сказал Генич «Матч ТВ».

В текущем розыгрыше чемпионата России Кокорин провел восемь матчей и забил в них два гола. 0