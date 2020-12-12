«Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»: счет матча 0:1, обзор гола

дома уступилв матче 12-го тура чемпионата Англии со счетом 0:1 (0:0).

Единственный гол в матче был забит на 92-й минуте матча — полузащитника гостей Джона Макгинна в своей штрафной площади сбил защитник «волков» Нелсон Семеду и судья без раздумий показал на точку. К мячу подошёл Анвар Эль-Гази и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Команды завершали встречу 10 на 10. На 85-й минуте в составе «Астон Виллы» с поля был удален Дуглас Луиз, а на пятой компенсированной минуте у «Вулверхэмптона» за два предупреждения был удален Жоау Моутинью.

«Астон Вилла» набрала 18 очков и поднялась на восьмое промежуточное место. «Вулверхэмптон» с 17-ю очками опустился на 11-ю строчку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Астон Вилла 0:1 Гол: 0:1 Anwar El-Ghazi (пенальти) (90') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Фернандо Марсал, Конор Коди, Нелсон Семеду, Ромен Сес, Педру Нету, Даниэл Поденсе, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер (Рубен Невеш, 80'), Адама Траоре, Фабиу Силва Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Jacob Ramsey (Марвелоуз Накамба, 90'), Джек Грилиш, Олли Уоткинс, Бертран Траоре (Anwar El-Ghazi, 75') Предупреждения: Дуглас Луис (14'), Мэтти Кэш (29'), Джон МакГинн (30'), Адама Траоре (43'), Леандер Дендонкер (77'), Мэтт Таргетт (81'), Эзри Конса (82'), Жоау Моутинью (83'), Дуглас Луис (85'), Джек Грилиш (88'), Жоау Моутинью (90')

В следующем туре «Вулверхэмптон» сыграет с «Челси» (15 декабря), а «Астон Вилла» — с «Бернли» (17 декабря). 0