«Лидс» — «Вест Хэм»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 12-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:2.

«Белые» открыли счет на 6-й минуте — польский хавбек Матеуш Клих реализовал пенальти, но «молотобойцы» отыгрались еще до конца первого тайма, благодаря голу Томаша Соучека.

После перерыва Ангело Огбонна забил победный мяч.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Вест Хэм 1:2 Голы: 1:0 Матеуш Клих (пенальти) (6'), 1:1 Томаш Соучек (25'), 1:2 Анджело Огбонна (80') Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Лиам Купер, Эгзиян Алиоски (Джейми Шаклтон, 46'), Стюарт Даллас, Рафаэл Диас, Родриго, Джек Харрисон (Элдер Кошта, 46'), Калвин Филлипс, Матеуш Клих, Патрик Бэмфорд (Tyler Roberts, 74') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Фабиан Бальбуэна, Владимир Цоуфаль, Анджело Огбонна, Said Benrahma (Марк Ноубл, 84'), Пабло Форнальс (Роберт Снодграсс, 90'), Джаррод Боуэн (Ben Johnson, 85'), Томаш Соучек, Деклан Райс, Sebastien Haller Предупреждения: Лукаш Фабиански (3'), Эгзиян Алиоски (33'), Марк Ноубл (90')

«Вест Хэм» после этой победы поднялся на пятое место в таблице АПЛ, которая дает право команде в следующем сезоне сыграть в еврокубках. 0