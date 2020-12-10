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    «Ман Сити» без труда обыграл «Марсель»

    «Ман Сити» — «Марсель»: счет 3:0, обзор голов

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    «Манчестер Сити» в домашнем матче Лиги чемпионов разгромил «Марсель» со счетом 3:0.

    Рахим Стерлинг
    Рахим Стерлинг

    Счет открыл Феранн Торрес. Серхио Агуэро удвоил преимущество хозяев, а Рахим Стрелинг соперника добил.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа C
    Манчестер Сити — Марсель 3:0
    Голы: 1:0 Ферран Торрес (48'), 2:0 Серхио Агуэро (77'), 3:0 Рахим Стерлинг (90') Манчестер Сити: Закари Стеффен, Кайл Уолкер, Натан Аке, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия (Джон Стоунс, 28'), Илкай Гюндоган (Рахим Стерлинг, 46'), Фернандиньо, Филип Фоден, Бернарду Силва, Ферран Торрес, Рияд Марез (Серхио Агуэро, 66') Марсель: Стив Манданда, Хироки Сакаи, Альваро Гонсалес, Леонардо Балерди, Юто Нагатомо, Бубакар Камара (Валентин Ронжье, 67'), Морган Сансон, Пап Гуй (Кевин Стротман, 75'), Димитри Пайет (Микаэль Кюизанс, 67'), Флорьян Товен (Марле Аке, 75'), Валер Жермен (Дарио Бенедетто, 76') Предупреждение: Пап Гуй (39')

    «Ман Сити» выходит из группы с первой строчки, набрав 16 очков. «Марсель» остается без еврокубков и вылетает из Лиги чемпионов, заняв четвертую позицию. 0

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