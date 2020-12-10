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    Стали известны заработки российских клубов в Лиге чемпионов

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    «Спорт-Экспресс» подсчитал заработки российских клубов в Лиге чемпионов в сезоне 2020/21.

    Футболисты «Зенита»
    Футболисты «Зенита»

    Больше всех из российских клубов в нынешнем розыгрыше турнира заработал петербургский «Зенит».

    За спортивные результаты «Зенит» заработал 16,15 млн евро, «Локомотив» — 17,95 млн, «Краснодар» — 19,75.

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    • Согласно рейтингу за последние десять лет «Зенит» получил 18,836 млн, «Локо» — 8,864 млн, «Краснодар» — 7,756 млн.

    Выплаты за телеправа в лучшем случае составят не больше 1 млн евро на каждый клуб, однако точная сумма неизвестна.

    В итоге на данный момент известно, что за участие в групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» заработал минимум 34,986 млн евро, «Краснодар» — 27,506 млн, «Локомотив» — 26,814 млн. 0

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