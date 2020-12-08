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    Тухель: Матч с «Истанбулом ББ» — это уже третий финал для ПСЖ

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    Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги чемпионов против «Истанбула ББ».

    Томас Тухель
    Томас Тухель

    «Мы должны были очень усердно работать в нашей ситуации. В последних двух решающих матчах мы показали свой класс. Это уже третий финал по счету. Сделаем все возможное, чтобы выиграть его. У нас всегда одна цель — побеждать. К каждому матчу готовимся, чтобы выиграть.

    Если займем первое место в группе, ответный матч будем проводить дома, но, учитывая историю ПСЖ, это противостояние в любом случае не будет легким. Сейчас надо сосредоточиться на "Истанбуле". Это Лига чемпионов. В этом турнире нет простых матчей, — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

    Матч ПСЖ — "Истанбул ББ" состоится 8 декабря в Париже, начало — в 23:00 по мск. 0

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