Тухель: Матч с «Истанбулом ББ» — это уже третий финал для ПСЖ

Главный тренерподелился ожиданиями от матча шестого тура Лиги чемпионов против

«Мы должны были очень усердно работать в нашей ситуации. В последних двух решающих матчах мы показали свой класс. Это уже третий финал по счету. Сделаем все возможное, чтобы выиграть его. У нас всегда одна цель — побеждать. К каждому матчу готовимся, чтобы выиграть.

Если займем первое место в группе, ответный матч будем проводить дома, но, учитывая историю ПСЖ, это противостояние в любом случае не будет легким. Сейчас надо сосредоточиться на "Истанбуле". Это Лига чемпионов. В этом турнире нет простых матчей, — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Матч ПСЖ — "Истанбул ББ" состоится 8 декабря в Париже, начало — в 23:00 по мск. 0