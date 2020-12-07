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    Нагельсманн: Борьба с «МЮ» будет продолжаться до финального свистка

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    Главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед» в 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Юлиан Нагельсманн
    Юлиан Нагельсманн

    В первом круге немецкий клуб потерпел выездное поражение от «МЮ» со счетом 0:5.

    «Первый матч многому нас научил. Нам тогда ясно дали понять, что нужен другой подход в нападении.

    "МЮ" очень надежно действует в защите, не позволяя соперникам спокойно делать прострелы и создавать голевые моменты.

    Нужно играть более изобретательно, активнее двигаться, искать пространство за четверкой защитников "Юнайтед".

    Недавно "МЮ" доказал, что всегда способен проявить характер и вырвать победу. Так что борьба будет продолжаться до финального свистка.

    Мы очень хотим пробиться в плей-офф. Нужно биться изо всех сил за эти три очка», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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