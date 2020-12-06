«Реймс» — «Ницца»: счет матча 0:0

В 13-м туре чемпионата Франциине сумела обыграть в гостях

Игра на «Огюст Делон» завершилась без забитых мячей.

Футбол. Франция. Лига 1 Реймс — Ницца 0:0 Реймс: Предраг Райкович, Ваут Фас, Гислейн Конан, Юнис Абдельхамид, Томас Фоке, Арбер Зенели (Натанаэль Мбюкю, 66'), Валон Бериша, Маршал Манетси, Матьё Кафаро (Эль Билал Туре, 66'), Мусса Думбия (Дерек Кутеса, 66'), Булайе Диа (Кай Сирхёйс, 81') Ницца: Вальтер Бенитес, Stanley N'Soki, Флавьюс Данильюк, Данило, Морган Шнейдерлен, Ассан Камара (Расин Коли, 74'), Джордан Лотомба (Анди Пельмар, 87'), Hichem Boudaoui (Кефрен Тюрам-Юльен, 74'), Амин Гуири, Маркуш Лопеш (Дан Ндой, 55'), Жефф Рен-Аделед Предупреждения: Hichem Boudaoui (16'), Булайе Диа (59'), Данило (85')

«Ницца» набрала 18 очков и поднялась на 11-е промежуточное место. «Реймс» с 10-ю баллами идет на 18-й строчке таблицы Лиги 1.

В следующем туре «Ницца» примет «Ренн» (13 декабря), а «Реймс» в тот же день будет гостить у «Бреста». 0