«Кротоне» — «Наполи»: счет матча 0:4, обзор голов

В матче 10-го тура чемпионата Италииодержал выездную победу надсо счетом 4:0.

Забитыми голами отличились Лоренцо Инсинье, Ирвинг Лосано, Диего Демме, а также Андреа Петанья.

Хозяева поля доигрывали матч вдесятером после того, как арбитр удалил за подножку полузащитника Якопо Петриччоне.

Футбол. Италия. Серия А Кротоне — Наполи 0:4 Голы: 0:1 Лоренцо Инсинье (31'), 0:2 Ирвин Лосано (58'), 0:3 Диего Демме (76'), 0:4 Андреа Петанья (90') Кротоне: Alex Cordaz, Giuseppe Cuomo, Себастьяно Луперто, Лука Марроне, Ahmad Benali (Милош Вулич, 36'), Salvatore Molina, Педру Перейра (Эдуардо, 86'), Якопо Петриччоне, Аркадиуш Реца, Simy (Денис Дрэгуш, 86'), Junior Messias Наполи: Давид Оспина, Мариу Руй, Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали (Никола Максимович, 83'), Костас Манолас, Диего Демме, Тьемуэ Бакайоко (Станислав Лоботка, 77'), Ирвин Лосано (Маттео Политано, 77'), Пётр Зелиньски (Дрис Мертенс, 69'), Лоренцо Инсинье (Элиф Элмас, 78'), Андреа Петанья Предупреждения: Калиду Кулибали (6'), Giuseppe Cuomo (45'), Педру Перейра (53'), Аркадиуш Реца (67'), Станислав Лоботка (81'), Маттео Политано (84') Удаление: Якопо Петриччоне (50')

Команда Дженнаро Гаттузо поднялась на 3-ю строчку турнирной таблицы Серии А, набрав 20 очков. «Кротоне» в текущем розыгрыше Серии A, так и не одержав ни одной победы, с 2-мя очками идет последним. 0