«Кадис» — «Барселона»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Алекс от углового флага навесил на ближнюю штангу, последовала скидка на Мингесу, который головой пробил по воротам. Тер Штеген отразил удар, но на линии на добивании сыграл Альваро Хименес.
На 57-й минуте счет сравнялся. Месси слева отправил вперёд Альбу, который прострелил к дальней штанге, но мяч задел ногу Алькала и влетел в ближний угол ворот.
А на 63-й минуте Негредо пошёл прессинговать вратаря гостей и получил удачный отскок после неудачных действий Ленгле. В результате Альваро отправил мяч уже в пустые ворота «Барселоны».
«Кадис» занимает в данный момент пятое место, набрав 18 очков в 12 матчах. «Барселона» идет на седьмой строчке турнирной таблицы, имея 14 очков после десяти встреч.
13 декабря «Барселона» примет «Леванте». 14 декабря «Кадис» сыграет на выезде с «Сельтой». 0