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    «Барселона» на выезде проиграла «Кадису»

    «Кадис» — «Барселона»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 12-го тура чемпионата Испании «Кадис» одержал домашнюю победу над «Барселоной» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Алекс от углового флага навесил на ближнюю штангу, последовала скидка на Мингесу, который головой пробил по воротам. Тер Штеген отразил удар, но на линии на добивании сыграл Альваро Хименес.

    На 57-й минуте счет сравнялся. Месси слева отправил вперёд Альбу, который прострелил к дальней штанге, но мяч задел ногу Алькала и влетел в ближний угол ворот.

    А на 63-й минуте Негредо пошёл прессинговать вратаря гостей и получил удачный отскок после неудачных действий Ленгле. В результате Альваро отправил мяч уже в пустые ворота «Барселоны».

    Футбол. Испания. Примера
    Кадис — Барселона 2:1
    Голы: 1:0 Альваро Хименес (8'), 1:1 Педро Алькала (автогол) (57'), 2:1 Alvaro Negredo (63') Кадис: Херемиас Ледесма, Fali, Marcos Mauro (Педро Алькала, 31'), Isaac Carcelen, Alfonso Espino, Jens Joensson (Augusto Fernandez, 80'), Alberto Perea (Бобби Адеканье, 80'), Yann Bodiger, Jairo (Ivan Alejo, 81'), Alex Fernandez, Альваро Хименес (Alvaro Negredo, 62') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Серджино Дест (Франсиску Тринкан, 77'), Клеман Лангле, Жорди Альба, Oscar Mingueza (Pedri, 46'), Серхио Бускетс (Миралем Пьянич, 78'), Антуан Гризманн, Лионель Месси, Филиппе Коутиньо (Усман Дембеле, 46'), Френки де Йонг, Мартин Брайтвайт Предупреждения: Клеман Лангле (61'), Жорди Альба (86')

    «Кадис» занимает в данный момент пятое место, набрав 18 очков в 12 матчах. «Барселона» идет на седьмой строчке турнирной таблицы, имея 14 очков после десяти встреч.

    13 декабря «Барселона» примет «Леванте». 14 декабря «Кадис» сыграет на выезде с «Сельтой». 0

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