«Севилья» — «Реал»: счет матча 0:1, обзор гола

нанес поражениев выездном матче 12-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Ключевой эпизод случился на 55-й минуте. Ферлан Менди подключился к атаке по флангу и прострелил в штрафную, Винисиус в подкате чуть-чуть коснулся мяча, что смутило Буну, от рук которого мяч влетел в сетку.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Реал Мадрид 0:1 Гол: 0:1 Яссин Буну (автогол) (56') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Алейш Видаль, Диего Карлос (Уссама Идрисси, 80'), Жоан Жордан (Неманья Гудель, 64'), Иван Ракитич (Юссеф Эн-Несири, 64'), Фернандо, Лукас Окампос, Люк де Йонг (Сусо, 64'), Мунир Эль-Хаддади (Оливер Торрес, 46') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Карим Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго (Марко Асенсио, 66') Предупреждения: Тони Кроос (44'), Лука Модрич (60'), Неманья Гудель (76'), Винисиус Жуниор (89')

В турнирной таблице Примеры «Реал» поднялся на третье место (20 очков), «Севилья» идет пятой (16 очков). 0