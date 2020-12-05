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    «Атлетик» — «Сельта»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Сельта» в выездном матче 12-го тура испанской Примеры обыграла «Атлетик» — 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Команда из Виго открыла счет на 61-й минуте, когда Уго Мальо точно пробил головой, воспользовавшись скидкой от Санти Мины.

    На 78-й минуте отличился Яго Аспас, подкарауливший отскок на дальней штанге.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Сельта 0:2
    Голы: 0:1 Уго Мальо (61'), 0:2 Яго Аспас (78') Атлетик: Унай Симон, Унай Нуньес, Йерай Альварес, Юри Берчиче (Микель Баленсиага, 46'), Андер Капа, Микель Весга, Иньяки Уильямс (Ойан Сансет, 80'), Икер Муньяин (Jon Morcillo, 80'), Алехандро Беренгер, Unai Vencedor (Унаи Лопес, 62'), Асьер Вильялибре (Рауль Гарсия, 62') Сельта: Рубен Бланко, Уго Мальо, Нестор Араухо, Лукас Оласа, Джейсон Мурильо, Денис Суарес, Нолито (Джозеф Айду, 71'), Ренато Тапиа, Брайс Мендес (Miguel Baeza, 90'), Яго Аспас (Франсиско Пейнадо, 88'), Сантьяго Мина Предупреждения: Унай Нуньес (26'), Джейсон Мурильо (53'), Микель Весга (84')

    В турнирной таблице Примеры «Сельта» занимает 14-е место (13 очков), а «Атлетик» — девятое (13 очков). 0

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