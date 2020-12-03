Мусаев: Сегодня «Краснодару» очень помог опыт Берга

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал победу над(1:0) и выход в плей-офф Лиги Европы.

«Сегодня была фантастическая поддержка болельщиков. Эта победа, прежде всего, для них.

В концовке нам было тяжело, но наши болельщики придали команде дополнительный импульс и мы выстояли.

Сегодня нам, наконец, удалось собрать почти полностью боевой состав, что, безусловно, сказалось на итоговом результате.

Сегодня очень помог опыт Берга. Маркус был очень активен: создавал моменты, отрабатывал в обороне и гол победный забил.

Несмотря на усталость, он, как и вся команда, сегодня бился за себя, за клуб и за болельщиков», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0