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    Мусаев: Сегодня «Краснодару» очень помог опыт Берга

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Ренном» (1:0) и выход в плей-офф Лиги Европы.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Сегодня была фантастическая поддержка болельщиков. Эта победа, прежде всего, для них.

    В концовке нам было тяжело, но наши болельщики придали команде дополнительный импульс и мы выстояли.

    Сегодня нам, наконец, удалось собрать почти полностью боевой состав, что, безусловно, сказалось на итоговом результате.

    Сегодня очень помог опыт Берга. Маркус был очень активен: создавал моменты, отрабатывал в обороне и гол победный забил.

    Несмотря на усталость, он, как и вся команда, сегодня бился за себя, за клуб и за болельщиков», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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