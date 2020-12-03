Мусаев: Сегодня «Краснодару» очень помог опыт Берга

Мурад Мусаев
globallookpress.com
«Сегодня была фантастическая поддержка болельщиков. Эта победа, прежде всего, для них.
В концовке нам было тяжело, но наши болельщики придали команде дополнительный импульс и мы выстояли.
Сегодня нам, наконец, удалось собрать почти полностью боевой состав, что, безусловно, сказалось на итоговом результате.
Сегодня очень помог опыт Берга. Маркус был очень активен: создавал моменты, отрабатывал в обороне и гол победный забил.
Несмотря на усталость, он, как и вся команда, сегодня бился за себя, за клуб и за болельщиков», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0