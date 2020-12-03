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    Главный тренер «Челси» прокомментировал покер Жиру в матче с «Севильей»

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на покер Оливье Жиру в ворота «Севильи» (4:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Жиру сыграл потрясающе. Я рад за него и за команду. В первом тайме были эпизоды, когда было трудно, но мы справились. На Оливье можно положиться. Точка. Это касается не только нас, но и сборной Франции с ее прекрасными исполнителями, он забивает и там, у него отличная статистика.

    Выйдет Жиру в стартовом составе впервые в сезоне АПЛ (форвард провел 5 матчей и во всех пяти выходил на замену в конце игр)? Посмотрим, у нас тяжелая поездка, но четыре гола в одном матче… Дело не только в его игре, а в том, что когда используешь его сильные качества и скорость, то в команде появляется баланс», — цитирует Лэмпарда BT Sport.

    В нынешнем сезоне Жиру принял участие в 10 матчах и забил шесть мячей. Отметим, что Оливье стал самым возрастным автором покера в Лиге чемпионов, а также первым игроком в истории «Челси», кто забил четыре гола в матче самого главного еврокубка. 0

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