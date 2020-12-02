Тренер «Ренна»: Эта Лига чемпионов — урок для нас

Главный тренер «Ренна»прокомментировал поражение от(0:1) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Эта Лига чемпионов — урок для нас. Мы уже который раз играем наравне с соперником, но не можем выиграть.

Разочарование — то, что испытываешь после проигрыша в Лиге чемпионов. Это наш первый опыт. Может кому-то неприятно это слышать, но мы учимся. Все, функционеры клуба, футболисты.

Мы высоко подняли планку, но её нам не хватило, чтобы пройти дальше. Нам надо быть более эффективными, реализовывать моменты.

В первом тайме у нас было два голевых момента. Да и гол мы пропустили из безобидной ситуации. Мы должны быть жадными до голов.

Не за ничьей мы сюда приехали. Мы хотели только добиться победы. Только после гола мы начали рисковать.

Несмотря на то, что мы вылетели из еврокубков, это даст нам позитивный опыт. Теперь мы будет сосредотачиваться на делах внутреннего чемпионата», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

После 5 туров «Ренн» имеет одно очко и занимает последнее место в группе Е. 0