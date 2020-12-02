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    Хавбек «Вольфсберга»: Матч против ЦСКА станет для нас небольшим финалом

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    Атакующий полузащитник «Вольфсберга» Михаэль Линдль оценил шансы своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА.

    Михаэль Линдль
    Михаэль Линдль

    «Матч против ЦСКА станет для нас небольшим финалом. В данный момент, мы находится в хорошей форме и уверены, что сможем завтра показать отличный результат.

    Соперник показывает высокий уровень игры, а также имеет много индивидуально сильных игроков в своем составе.

    Однако мы тоже обладаем достаточным классом, чтобы доставить ЦСКА проблемы», — цитирует Линдля «Советский Спорт».

    После четырех туров подопечные Виктора Гончаренко занимают четвертое место в турнирной таблице группы K, набрав три очка. «Вольфсберг» с четырьмя очками идет на третьей строчке. 0

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