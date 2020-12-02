Хавбек «Вольфсберга»: Матч против ЦСКА станет для нас небольшим финалом

Атакующий полузащитник «Вольфсберга»оценил шансы своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с

«Матч против ЦСКА станет для нас небольшим финалом. В данный момент, мы находится в хорошей форме и уверены, что сможем завтра показать отличный результат.

Соперник показывает высокий уровень игры, а также имеет много индивидуально сильных игроков в своем составе.

Однако мы тоже обладаем достаточным классом, чтобы доставить ЦСКА проблемы», — цитирует Линдля «Советский Спорт».

После четырех туров подопечные Виктора Гончаренко занимают четвертое место в турнирной таблице группы K, набрав три очка. «Вольфсберг» с четырьмя очками идет на третьей строчке. 0