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    Тренер «Вольфсберга»: Мы приехали в Москву, чтобы получить три очка

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    Главный тренер «Вольфсберга» Фердинанд Фельдхофер заявил, что его команда рассчитывает на победу в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА.

    Фердинанд Фельдхофер
    Фердинанд Фельдхофер

    Напомним, что в матче первого круга в Австрии команды сыграли вничью 1:1.

    «Да, мы отслеживаем результаты, знаем, как играют российские клубы в еврокубках.

    Понимаем, что ЦСКА мог участвовать в этом розыгрыше Лиги чемпионов. В любом случае нас завтра ожидает очень упорный поединок. Мы будем исходить именно из этого.

    ЦСКА перед стартом Лиги Европы называли фаворитом группы, сейчас команда идет на последнем месте. Трудно сказать, насколько эта ситуация может кого-то изумить, поскольку группа равная, игры очень напряженные.

    Надо сказать, что завтрашняя игра может многое прояснить. Отметим, что матч будет очень напряженным.

    Очевидно, что нас считали аутсайдерами группы, но мы показали, что можем бороться наравне с другими командами.

    В частности, "Фейеноорд" играет по системе 4-3-3 и показывает интересную игру в атаке. ЦСКА отличается очень динамичной игрой и хорошим движением. Так что мы увидели разные схемы игры, но в любом случае у нас равная по силе группа.

    Я не сторонник того, чтобы ставить цель завоевать любой ценой одно очко. Мы приехали сюда, чтобы получить все три очка, а там уже как получится. Мы будем показывать свои лучшие стороны.

    С ареной все совершенно в порядке, с качеством газона то же самое. Но самое главное, что мы услышим и увидим завтра зрителей вживую.

    Мы очень долгое время были лишены этой возможности. Для нас это очень радостное событие», — цитирует специалиста Sport24.ru.

    После четырех туров в группе К лидирует загребское «Динамо», набравшее восемь очков. Следом расположились «Фейеноорд» (5), «Вольфсберг» (4) и ЦСКА (3). 0

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