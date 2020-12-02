Главного тренера «Сочи» Федотова дисквалифицировали на три матча

Главный тренердисквалифицирован на три игры по итогам матча 16-го тура РПЛ с(0:1).

Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц, передает «Р-Спорт».

Федотов дисквалифицирован из-за красной карточки в перерыве матча после разговора с главным судьей Станиславом Васильевым.

«Тренер "Сочи" Владимир Федотов был удален за нецензурные выражения в адрес судьи в игре с "Уралом". Необходимо отметить, что это не первый случай удаления Федотова в матчах РПЛ. С учетом рецидива, было вынесено следующее решение: дисквалифицировать Федотова за нецензурные выражения в адрес официальных лиц на 3 матча и оштрафовать на 300 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

Таким образом, Федотов пропустит три оставшихся матча «Сочи» в этом году: против «Ахмата», «Спартака» и «Динамо». 0