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    Главного тренера «Сочи» Федотова дисквалифицировали на три матча

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дисквалифицирован на три игры по итогам матча 16-го тура РПЛ с «Уралом» (0:1).

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов

    Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц, передает «Р-Спорт».

    Федотов дисквалифицирован из-за красной карточки в перерыве матча после разговора с главным судьей Станиславом Васильевым.

    «Тренер "Сочи" Владимир Федотов был удален за нецензурные выражения в адрес судьи в игре с "Уралом". Необходимо отметить, что это не первый случай удаления Федотова в матчах РПЛ. С учетом рецидива, было вынесено следующее решение: дисквалифицировать Федотова за нецензурные выражения в адрес официальных лиц на 3 матча и оштрафовать на 300 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

    Таким образом, Федотов пропустит три оставшихся матча «Сочи» в этом году: против «Ахмата», «Спартака» и «Динамо». 0

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