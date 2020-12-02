Евсеев: Николичу не удалось выстроить оборону в матче с «Зальцбургом»

Бывший защитник «Локомотива»высказался об игре московского клуба в матче с(1:3) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Увидел у "Локомотива" игру в пять защитников, два опорных и три атакующих.

Исходя из состава, было понятно, что Николич хочет не дать "Зальцбургу" проникать в центр штрафной и не дать шанса на быструю атаку при выходе из обороны.

Был расчет на выход на чужую половину поля через фланги, не получилось. Не получилось и выстроить оборону. Соперник, теряя мяч, сразу вступал в отбор, в контрпрессинг и возвращал мяч себе.

Если у тебя выходят два высоких нападающих, должны быть передачи с фланга, с полуфлангов. Но их не было, и форварды моментов не имели.

Ближе к перерыву пропустили. Потом был классический второй гол: поймать соперника, когда он раскрыт…

Да, были индивидуальные ошибки. Но защитников "Локомотива" заставили ошибиться и гости завершили атаку красиво. Игра была уже сделана», — написал Евсеев на своей странице в Instagram.

После поражения «Локомотив» опустился на последнюю строчку в группе А и за один тур до конца группового турнира имеет в активе три очка. 0