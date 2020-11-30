«Лестер» — «Фулхэм»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 10-го тура чемпионата Англии «Лестер» потерпел домашнее поражение от «Фулхэма» со счетом 1:2.

В первом тайме в составе гостей отличились Адемола Лукман и Иван Кавалейру, реализовавший пенальти.

«Лестер» отквитал один мяч после перерыва благодаря голу Харви Барнса,, но отыграться хозяевам не удалось.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Фулхэм 1:2 Голы: 0:1 Адемола Лукман (30'), 0:2 Иван Кавалейру (пенальти) (38'), 1:2 Харви Льюис Барнс (86') Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана, Джонни Эванс, Кристиан Фукс, Джеймс Джастин, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Нампалис Менди (Келечи Ихеаначо, 70'), Деннис Прает (Харви Льюис Барнс, 46'), Люк Томас (Дженгиз Ундер, 46'), Джейми Варди Фулхэм: Альфонс Ареола, Йоаким Андерсен, Бобби Рид, Tosin Adarabioyo, Энтони Робинсон, Ола Эйна, Рубен Лофтус-Чик (Марио Лемина, 77'), Адемола Лукман (Джо Брайан, 90'), Harrison Reed, Andre-Frank Zambo Anguissa, Иван Кавалейру (Александр Митрович, 87') Предупреждения: Harrison Reed (18'), Tosin Adarabioyo (89')

«Дачники» набрали семь очков и поднялись на 17-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» расположился на четвертой позиции (18).

В следующем туре обе команды сыграют 5 декабря на выезде. «Фулхэм» встретится с «Манчестер Сити», а «Лестер» — с «Шеффилдом». 0