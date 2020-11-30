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    Клопп: Ситуация далека от идеальной, но помощи ждать неоткуда

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча с «Аяксом» рассказал о готовности команды к матчу Лиги чемпионов.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Ситуация далека от идеальной, но помощи ждать особенно неоткуда, и речь не только о нас, но вообще о футболе. Пока у нас есть возможность выпустить на поле 11 игроков, мы будем бороться изо всех сил. Именно так обстоит дело.

    Трент Александер-Арнольд? Никто сегодня мне зеленый свет не давал, так что тренироваться с командой он не будет.

    Он проводит восстановительную работу, и все выглядит очень хорошо. Из того что я видел сегодня, Трент недалек от возвращения в строй.

    Что касается Тьяго Алькантары, то удар по колену был настолько чувствительным, что он по-прежнему не в порядке. Не знаю, сколько он проведет в лазарете, думаю, речь о паре-тройке недель.

    Я счастлив за две тысячи счастливчиков, которые снова смогут посмотреть футбол вживую. Речь не идет о каком-то преимуществе или наоборот. Это просто хороший знак, что все возможно. Надеюсь, это будет первый шаг», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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