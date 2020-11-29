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    ЦСКА проиграл «Рубину» в Казани

    «Рубин» — ЦСКА: 1:0, обзор голов

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    Казанский «Рубин» одержал домашнюю победу над московским ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 58-й минуте. Шатов навесил с назначенного на левом фланге стандарта в центр штрафной площади ЦСКА.

    Абильгор чуть коснулся мяча головой, тот полетел к Деспотовичу, и Джордже отправил его головой в левый угол ворот армейцев.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — ЦСКА 1:0
    Гол: 1:0 Джордже Деспотович (59') Рубин: Никита Медведев, Карл Старфельт, Силвие Бегич, Георгий Зотов, Илья Самошников, Дарко Йевтич (In-Beom Hwang, 56'), Олег Шатов, Денис Макаров, Оливер Абильгор, Солтмурад Бакаев (Александр Зуев, 56'), Иван Игнатьев (Джордже Деспотович, 56') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Бактийор Зайнутдинов, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников (Наяир Тикнизян, 84'), Игорь Дивеев, Ильзат Ахметов (Арнор Сигурдссон, 58'), Никола Влашич, Чидера Эджук (Адольфо Гайч, 69'), Константин Марадишвили, Иван Обляков (Илья Шкурин, 84'), Фёдор Чалов (Кристиян Бистрович, 69') Предупреждения: Денис Макаров (13'), Дарко Йевтич (48'), Георгий Зотов (50'), Илья Самошников (62'), Игорь Дивеев (80'), Константин Марадишвили (85'), Kirill Klimov (90'), Олег Шатов (90')

    Два лидера таблицы РПЛ «Зенит» и ЦСКА набрали по 32 очка, но петербургская команда находится за счет домашней победы над армейцами 19 августа (2:1).

    «Рубин», который тренирует бывший главный тренер армейцев Леонид Слуцкий, находится на девятом месте, набрав 24 очка. 0

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