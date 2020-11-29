«Милан» — «Фиорентина»: счет матча 2:0, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче девятого тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 2:0.

«Россонери» вышли вперед на 17-й минуте, когда Франк Кессье головой сделал скидку на дальнюю штангу, где Алессио Романьоли подправил сферу в ворота.

Спустя десять минут Кессье удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти.

На 40-й минуте Кессье мог оформить дубль, но свой второй пенальти не реализовал.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Фиорентина 2:0 Голы: 1:0 Алессио Романьоли (17'), 2:0 Франк Кессье (пенальти) (27') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Симон Кьер, Сандро Тонали (Jens Petter Hauge, 82'), Хакан Чалханоглу, Браим Диас (Раде Крунич, 75'), Алексис Салемакерс (Диогу Далот, 90'), Франк Кессье, Анте Ребич Фиорентина: Бартломей Дронговский, Кристиано Бираги, Никола Миленкович, Херман Песселья, Мартин Касерес (Поль Лирола, 61'), Гаэтано Кастровилли (Борха Валеро, 77'), Софьян Амрабат, Эрик Пульгар, Франк Рибери (Патрик Кутроне, 68'), Душан Влахович (Кристиан Куаме, 77'), Хосе Мария Кальехон (Джакомо Бонавентура, 46') Предупреждения: Херман Песселья (25'), Анте Ребич (45'), Гаэтано Кастровилли (52'), Франк Кессье (71'), Кристиано Бираги (86'), Софьян Амрабат (90')

В турнирной таблице Серии А «Милан» остался на первом месте (23 очка), «Фиорентина» идет 16-й (18 очков).

В другом матче «Болонья» нанесла поражение «Кротоне» — 1:0.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Кротоне 1:0 Гол: 1:0 Роберто Сориано (45') Болонья: Лукаш Скорупски, Аарон Хики, Такэхиро Томиясу, Данило, Лоренцо Де Сильвестри, Риккардо Орсолини (Никола Сансоне, 18'), Роберто Сориано, Йерди Схаутен, Маттиас Сванберг (Николас Домингес, 75'), Муса Бэрроу (Эмануэл Вигнато, 87'), Родриго Паласио Кротоне: Alex Cordaz, Лисандро Магальян (Vladimir Golemic, 59'), Себастьяно Луперто, Лука Марроне (Giuseppe Cuomo, 46'), Salvatore Molina, Педру Перейра, Якопо Петриччоне, Аркадиуш Реца (Giovanni Crociata, 79'), Милош Вулич (Денис Дрэгуш, 59'), Simy, Junior Messias Предупреждения: Якопо Петриччоне (15'), Лука Марроне (19'), Аарон Хики (30'), Лисандро Магальян (58'), Себастьяно Луперто (72'), Родриго Паласио (74')

«Болонья» занимает десятое место в турнирной таблице (12 очков), а «Кротоне» — 20-е (2 очка). 0