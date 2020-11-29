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    «Лион» без проблем обыграл «Реймс»

    «Лион» — «Реймс»: счет 3:0, обзор голов

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    В 12 туре французской Лиги 1 «Лион» без особого труда выиграл у «Реймса» со счетом 3:1.

    Мусса Дембеле
    Мусса Дембеле

    Счет в первом тайме открыл Карл-Токо Экамби. До перерыва гости лишились игрока. Морето Кассама получил прямую красную карточку.

    Во втором тайме хозяева улучшили показатель забитых голов. Сначала Бруно удвоил преимущество, а затем отличился Мусса Дембеле.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Реймс 3:0
    Голы: 1:0 Карл Токо Экамби (22'), 2:0 Бруно Гимарайнс (49'), 3:0 Мусса Дембеле (66') Лион: Антони Лопеш, Джейсон Денайер, Марсело (Синали Дьоманде, 71'), Лео Дюбуа, Максвелл Корне (Маттиа Де Шильо, 72'), Лукас Пакета, Тьяго Мендес, Бруно Гимарайнс (Максанс Какере, 83'), Карл Токо Экамби, Мемфис Депай (Райан Шерки, 72'), Tino Kadewere (Мусса Дембеле, 61') Реймс: Предраг Райкович, Ваут Фас, Гислейн Конан, Юнис Абдельхамид, Томас Фоке, Маршал Манетси, Морету Кассаман, Матьё Кафаро (Mouhamadou Drammeh, 72'), Мусса Думбия (Арбер Зенели, 55'), Булайе Диа (Натанаэль Мбюкю, 55'), Эль Билал Туре (Кай Сирхёйс, 72') Предупреждения: Эль Билал Туре (14'), Максвелл Корне (62'), Мусса Дембеле (82') Удаление: Морету Кассаман (33')

    «Лион» набрал 23 очка и вышел на второе место в таблице Лиги 1. У «Реймса» всего 9 пунктов, которые позволяют занимать лишь 17 строчку. 0

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