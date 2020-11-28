«Валенсия» — «Атлетико»: счет матча 0:1, обзор голов

Единственный гол был забит на 79-й минуте — защитник «Валенсии» Тони Лато срезал мяч в свои ворота.
Футбол. Испания. Примера
Валенсия — Атлетико 0:1
Гол: 0:1 Антонио Латорре (автогол) (79') Валенсия: Хауме, Антонио Латорре, Габриэл Паулиста, Уго Гильямон (Эльяким Мангала, 57'), Даниэль Васс (Давид Хасон, 84'), Гонсалу Гуэдеш, Карлос Солер, Урош Рачич, Yunus Musah (Тьерри Корреа, 71'), Ману Вальехо (Рубен Собрино, 71'), Максимилиано Гомес (Кевин Гамейро, 70') Атлетико: Ян Облак, Хосе Хименес, Стефан Савич, Марио Эрмосо, Киран Триппьер, Коке, Сауль Ньигес (Янник Карраско, 60'), Ренан Лоди (Жоау Фелиш, 46'), Маркос Льоренте, Анхель Корреа (Витоло, 65'), Тома Лемар (Жоффрей Кондогбиа, 65') Предупреждения: Урош Рачич (28'), Сауль Ньигес (43'), Уго Гильямон (57'), Анхель Корреа (62'), Маркос Льоренте (76'), Жоау Фелиш (81'), Коке (83')
«Атлетико» занимает второе место, набрав 23 очко в девяти встречах. «Валенсия» находится на десятой строчке таблицы, имея 12 очков.
5 декабря «Атлетико» примет «Вальядолид». «Валенсия» 7 декабря сыграет в гостях с «Эйбаром». 0