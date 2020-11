На базе «Ромы» нашли снаряды времен Второй мировой войны

На базе римской «Ромы» нашли снаряды времен Второй мировой войны, сообщает Football Italia.

«Да уж, не каждый день такое случается… Большое спасибо итальянской армии и сапёрной команде! На этой неделе они благополучно достали из грунта тренировочного центра "Ромы" в Тригории несколько боеприпасов времён Второй мировой войны», — написано в сообщении клуба на странице в Twitter.

Well, this doesn’t happen every day... 😅

A big thank you to the Italian army and their bomb squad, after they safely and successfully removed a number of devices dating back to the Second World War from the club’s training centre at Trigoria this week! 👏 #ASRoma pic.twitter.com/8HDiURbxTe