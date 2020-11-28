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    Малком — в основе «Зенита» на матч против тульского «Арсенала»

    «Арсенал» Тула — «Зенит»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Арсенала» и «Зенита» на матч 16-го тура РПЛ, который пройдет в Туле.

    Малком
    Малком

    Начало встречи — в 14:00 мск.

    «Арсенал» Т: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Пантелеев, Ломовицкий, Костадинов, Мохаммед, К. Кангва, Панченко, Джорджевич

    Запасные: Левашов, Хагуш, Бурлак, Горбатенко, Хлусевич, Громыко, Ковалев, Аджоев, Минаев

    «Зенит»: Кержаков, Чистяков, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба, Дриусси, Малком

    Запасные: Лунев, Одоевский, Мостовой, Мусаев, Азмун, Крапухин, Шамкин

    Коэффициент на победу «Арсенала» — 6,30, на ничью — 4,30, а на «Зенит» — 1,55.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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