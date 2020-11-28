«Арсенал» Тула — «Зенит»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составына матч 16-го тура РПЛ, который пройдет в Туле.

Начало встречи — в 14:00 мск.

«Арсенал» Т: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Пантелеев, Ломовицкий, Костадинов, Мохаммед, К. Кангва, Панченко, Джорджевич

Запасные: Левашов, Хагуш, Бурлак, Горбатенко, Хлусевич, Громыко, Ковалев, Аджоев, Минаев

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба, Дриусси, Малком

Запасные: Лунев, Одоевский, Мостовой, Мусаев, Азмун, Крапухин, Шамкин

Коэффициент на победу «Арсенала» — 6,30, на ничью — 4,30, а на «Зенит» — 1,55.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0