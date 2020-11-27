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    Моуринью о дерби с «Челси»: Наша цель — выиграть игру

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    Португальский наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью дал интервью в преддверии лондонского дерби с «Челси».

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Неважно, приезжаем мы на "Стэмфорд Бридж" лидерами таблицы или позади "Ливерпуля" — для нас это ничего не меняет. Как я говорю с начала сезона, мы претендуем только на победу в каждом следующем матче, ничего более.

    В игре с "Челси" возможны три результата. Мы в футболе давно, знаем, что случиться может всякое, но наша цель — выиграть игру.

    У "Челси" потрясающий состав. Может сыграть Джеймс или Аспиликуэта, Чилуэлл, Алонсо или Эмерсон. Может сыграть Менди или самый дорогой вратарь в истории АПЛ. Потрясающий состав.

    Так что я даже не беспокоюсь о том, кто сыграет, потому что у них есть только очень хорошие игроки», — сказал Моуринью в интервью Sky Sports.

    Лондонское противостояние запланировано на 29 ноября. 0

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