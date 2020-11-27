Моуринью о дерби с «Челси»: Наша цель — выиграть игру

Португальский наставник «Тоттенхэма»дал интервью в преддверии лондонского дерби с «Челси».

«Неважно, приезжаем мы на "Стэмфорд Бридж" лидерами таблицы или позади "Ливерпуля" — для нас это ничего не меняет. Как я говорю с начала сезона, мы претендуем только на победу в каждом следующем матче, ничего более.

В игре с "Челси" возможны три результата. Мы в футболе давно, знаем, что случиться может всякое, но наша цель — выиграть игру.

У "Челси" потрясающий состав. Может сыграть Джеймс или Аспиликуэта, Чилуэлл, Алонсо или Эмерсон. Может сыграть Менди или самый дорогой вратарь в истории АПЛ. Потрясающий состав.

Так что я даже не беспокоюсь о том, кто сыграет, потому что у них есть только очень хорошие игроки», — сказал Моуринью в интервью Sky Sports.

Лондонское противостояние запланировано на 29 ноября. 0