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    Гончаренко: Газизов был нормальным парнем, пока не пошел в «Спартак»

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что проблемы «Уфы» начались после того, как гендиректор Шамиль Газизов перешел в «Спартак».

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Он ушел, пропало давление на команду, на тренерский штаб, пропала организация. Зная его, он после себя оставил правильное управление, но в одночасье заменить такого человека невозможно. Это то же самое, что заменить Роналду или Месси. Очень яркий пример, но для "Уфы" это так.

    Он был нормальным парнем, пока не пошел в "Спартак". Как может друг пойти к прямому конкуренту? Сейчас мы меньше уже общаемся.

    Я переживаю только за ЦСКА. Остальное меня не интересует. Более того, если мы играем со "Спартаком", мне непременно надо выиграть, назло Газизову, в том числе», — сказал Гончаренко в интервью Youtube-каналу Нобеля Арустамяна.

    Гончаренко — отъезд из ЦСКА, трансферы, белорусские протесты

    Гончаренко тренировал «Уфу» в 2016 году, после чего возглавил ЦСКА. 0

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