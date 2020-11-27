Гончаренко: Газизов был нормальным парнем, пока не пошел в «Спартак»

Главный тренер ЦСКАзаявил, что проблемы «Уфы» начались после того, как гендиректорперешел в «Спартак».

«Он ушел, пропало давление на команду, на тренерский штаб, пропала организация. Зная его, он после себя оставил правильное управление, но в одночасье заменить такого человека невозможно. Это то же самое, что заменить Роналду или Месси. Очень яркий пример, но для "Уфы" это так.

Он был нормальным парнем, пока не пошел в "Спартак". Как может друг пойти к прямому конкуренту? Сейчас мы меньше уже общаемся.

Я переживаю только за ЦСКА. Остальное меня не интересует. Более того, если мы играем со "Спартаком", мне непременно надо выиграть, назло Газизову, в том числе», — сказал Гончаренко в интервью Youtube-каналу Нобеля Арустамяна.

Гончаренко — отъезд из ЦСКА, трансферы, белорусские протесты

Гончаренко тренировал «Уфу» в 2016 году, после чего возглавил ЦСКА. 0