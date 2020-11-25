Семак: «Зенит» старался, но не получилось

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:3) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов и потерю шансов на выход в плей-офф.

«Игра началась для нас неудачно. "Лацио" удались два прекрасных дальних удара, которые позволили им играть в привычной манере на контратаках. После этого мы забили и немного вернулись в игру, но пенальти в начале второго тайма снова отдалил нас от положительного результата.

Те игроки, которые вышли, на сегодняшний день далеко не в оптимальных кондициях. Те же Дриусси и Азмун провели лишь одну тренировку с командой. Малком провел две тренировки с командой за месяц и сыграл 15 минут в прошлом матче. Дали возможность сыграть молодым. Они молодцы.

К большому нашему сожалению, мы не смогли сыграть удачно. Старались, но не получилось», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ». 0