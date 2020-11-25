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    Семак: «Зенит» старался, но не получилось

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Лацио» (1:3) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов и потерю шансов на выход в плей-офф.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Игра началась для нас неудачно. "Лацио" удались два прекрасных дальних удара, которые позволили им играть в привычной манере на контратаках. После этого мы забили и немного вернулись в игру, но пенальти в начале второго тайма снова отдалил нас от положительного результата.

    Те игроки, которые вышли, на сегодняшний день далеко не в оптимальных кондициях. Те же Дриусси и Азмун провели лишь одну тренировку с командой. Малком провел две тренировки с командой за месяц и сыграл 15 минут в прошлом матче. Дали возможность сыграть молодым. Они молодцы.

    К большому нашему сожалению, мы не смогли сыграть удачно. Старались, но не получилось», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ». 0

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