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    «Олимпиакос» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Греческий «Олимпиакос» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 36-й минуте. Жезус сделал передачу, рассчитанную на рывок Стерлинга, тот мяч догнал у лицевой и пяткой скинул в центр штрафной хозяев, откуда Фил Фоден в касание пробил в цель.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа C
    Олимпиакос — Манчестер Сити 0:1
    Гол: 0:1 Филип Фоден (36') Олимпиакос: Жозе Са, Рубен Семеду, Ousseynou Ba, Pape Abou Cisse, Yann M'Vila, Пепе (Андреас Бухалакис, 71'), Рафинья, Мохамед Дрегер (Мариус Врусаи, 66'), Мохамед Мади Камара, Костас Фортунис, Георгиос Масурас (El-Arbi Hilal Soudani, 78') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Бенжамен Менди (Александр Зинченко, 78'), Жоау Канселу, Илкай Гюндоган (Thomas Doyle, 86'), Родриго Эрнандес (Фернандиньо, 76'), Филип Фоден, Рахим Стерлинг (Рияд Марез, 76'), Габриэл Жезус (Серхио Агуэро, 78'), Бернарду Силва Предупреждения: Рафинья (40'), Рахим Стерлинг (40'), Рубен Диаш (54'), Илкай Гюндоган (86')

    «Ман Сити» пока идет в Лиге чемпионов без потерь, набрав 12 очков в четырех матчах и уверенно возглавляя таблицу группы С.

    «Горожане» гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов — «Олимпиакос» располагается на третьей строчке, имея в активе 3 набранных очка. 0

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