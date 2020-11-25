«Лацио» — «Зенит»: счет матча 3:1, обзор голов

Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте. Чиро Иммобиле нанёс удар из-за штрафной — прямо в девятку. Кержаков даже не дёрнулся, проводив мяч взглядом.
На 22-й минуте Корреа дотянул атаку «Лацио» до радиуса штрафной, далее скинул мяч чуть назад на Пароло, который низом пробил впритирку со штангой — Кержаков не дотянулся.
Спустя три минуты «Зенит» отквитал один мяч. Ракицкий исполнил передачу в центр штрафной, Дзюба принял мяч, развернулся и с левой пробил под самую штангу.
А на 55-й минуте в ворота «Зенита» был назначен пенальти — Лаццари получил передачу на ход, через паузу отдал в штрафную, Иммобиле подхватил мяч и получил по ногам от Барриоса. Сам пострадавший и реализовал удар, оформив дубль.
«Боруссия» набрала девять очков и продолжает лидировать в группе F, у «Лацио» 8 очков, «Брюгге» с четырьмя очками занимает третье место.
«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и занимает последнее место в группе F с одним очком в активе.
Следующие матчи в рамках группового этапа турнира команды проведут 2 декабря. «Зенит» на выезде поспорит за очки с «Брюгге», а «Лацио» сыграет с «Боруссией» в Дортмунде. 0