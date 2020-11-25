«Лацио» — «Зенит»: счет матча 3:1, обзор голов

Римскийодержал домашнюю победу над питерским(3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте. Чиро Иммобиле нанёс удар из-за штрафной — прямо в девятку. Кержаков даже не дёрнулся, проводив мяч взглядом.

На 22-й минуте Корреа дотянул атаку «Лацио» до радиуса штрафной, далее скинул мяч чуть назад на Пароло, который низом пробил впритирку со штангой — Кержаков не дотянулся.

Спустя три минуты «Зенит» отквитал один мяч. Ракицкий исполнил передачу в центр штрафной, Дзюба принял мяч, развернулся и с левой пробил под самую штангу.

А на 55-й минуте в ворота «Зенита» был назначен пенальти — Лаццари получил передачу на ход, через паузу отдал в штрафную, Иммобиле подхватил мяч и получил по ногам от Барриоса. Сам пострадавший и реализовал удар, оформив дубль.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F Лацио — Зенит 3:1 Голы: 1:0 Чиро Иммобиле (3'), 2:0 Марко Пароло (22'), 2:1 Артём Дзюба (25'), 3:1 Чиро Иммобиле (пенальти) (55') Лацио: Пепе Рейна, Патрисио Габбарон (Луис Фелипе, 60'), Wesley Hoedt, Франческо Ачерби, Лукас Лейва (Данило Катальди, 68'), Луис Альберто, Марко Пароло (Jean-Daniel Akpa-Akpro, 60'), Мануэль Лаццари (Мохамед Фарес, 69'), Адам Марушич, Хоакин Корреа, Чиро Иммобиле (Ведат Мурики, 81') Зенит: Михаил Кержаков, Деян Ловрен, Юрий Жирков (Сердар Азмун, 73'), Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос (Алексей Сутормин, 37'), Вильмар Барриос (Себастьян Дриусси, 59'), Малком, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (Леон Мусаев, 59'), Александр Ерохин (Даниил Шамкин, 74'), Артём Дзюба Предупреждения: Вильмар Барриос (39'), Деян Ловрен (48'), Ярослав Ракицкий (76'), Франческо Ачерби (89')

«Боруссия» набрала девять очков и продолжает лидировать в группе F, у «Лацио» 8 очков, «Брюгге» с четырьмя очками занимает третье место.

«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и занимает последнее место в группе F с одним очком в активе.

Следующие матчи в рамках группового этапа турнира команды проведут 2 декабря. «Зенит» на выезде поспорит за очки с «Брюгге», а «Лацио» сыграет с «Боруссией» в Дортмунде. 0