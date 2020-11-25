«Боруссия» М — «Шахтер»: счет матча 4:0, обзор голов

Менхенгладбахскаяразгромила донецкийв домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы B, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 4:0.

«Жеребята» открыли счет на 17-й минуте, когда Ларс Штиндль реализовал пенальти, назначенный за фол Сергея Кривцова.

На 34-й минуте Штиндль выступил в роли ассистента. Он выполнил подачу с углового, а Нико Эльведи точно пробил головой в ближний угол.

Под занавес первого тайма отличился Бриль Эмболо эффектным ударом через себя.

Победную точку на 77-й минуте поставил Оскар Вендт. Он выполнил подачу со штрафного, мяч перелетел всех игроков, дезориентировал Андрея Пятова и влетел точно в угол.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B Боруссия М — Шахтёр Д 4:0 Голы: 1:0 Ларс Штиндль (пенальти) (17'), 2:0 Нико Эльведи (34'), 3:0 Брил Эмболо (45'), 4:0 Оскар Вендт (77') Боруссия М: Ян Зоммер, Оскар Вендт, Штефан Ляйнер, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Кристоф Крамер, Марку Тюрам (Ибраима Траоре, 84'), Ларс Штиндль (Ласло Бенеш, 81'), Валентин Лацаро (Патрик Херрман, 69'), Флориан Нойхаус (Денис Закария, 69'), Брил Эмболо (Алассан Плеа, 69') Шахтёр Д: Андрей Пятов, Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Тарас Степаненко, Марлос (Маркос Антониу, 71'), Алан Патрик (Maycon Barberan, 81'), Жуниор Мораес, Тете, Манор Соломон (Фернандо, 59') Предупреждения: Тарас Степаненко (45'), Валентин Лацаро (48'), Штефан Ляйнер (90')

В третьем туре «Боруссия» в гостях разгромила «Шахтер» со счетом 6:0.

В следующем туре «Боруссия» на своем поле примет «Интер», а «Шахтер» дома сыграет с «Реалом».

Группа B: 1. Боруссия — 8 очков, 2. «Шахтер» — 4 очка, 3. «Реал» — 4 очка, 4. «Интер» — 2 очка. 0