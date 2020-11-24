Радченко: «Зенит» способен победить «Лацио», если все выложатся на 100%

Бывший форвардподелился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов, в котором питерский клуб сыграет в гостях с

«Если команда хочет еще побороться за выход из группы, то в матче с "Лацио" нужна только победа. У питерцев сегодня стоит только одна задача. Уверен, тренерский штаб будет строить игру в Италии именно с прицелом на три очка. Надеюсь, покажут хороший футбол.

Да, у команды есть определенные потери, некоторые атакующие игроки после травм, кто-то не совсем в хорошей форме. Конечно, такие проблемы отразятся на игре, но есть ребята, которые этих футболистов могут заменить и проявить себя. Все-таки это важный турнир, где еще, как не в Лиге чемпионов, можно себя показать.

"Зенит" прекрасно знает, как играет "Лацио". Эту команду можно побеждать за счет очень агрессивной игры. Если все выложатся на 100%, то "Зенит" способен победить. Не за счет каких-то тактических действий, а именно благодаря самоотдаче на поле», — цитируют Радченко «Известия».

После трех туров римляне набрали пять очков и занимают второе место в группе, «сине-бело-голубые» с одним баллом — на последней строке. 0