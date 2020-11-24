Лодыгин: «Лацио» и «Зенит» поборются за второе место в группе

Бывший вратарьподелился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с

«Это будет равный и интересный матч, вероятно, с большим количеством голов. "Зенит" может выиграть на "Олимпико", он будет вынужден играть на победу, у них не так много альтернатив. Мы знаем, что "Лацио" в последние годы не был главным действующим лицом в Лиге чемпионов, но в чемпионате всегда выступал успешно, порой даже приближаясь к Скудетто. Победит тот, кто сделает меньше ошибок.

Ожидал, что "Зенит" после трех туров будет в лучшем положении. Победа "Брюгге" в России изменила расклады в группе, но команда Семака обладает качествами, по крайней мере, для того, чтобы квалифицироваться в Лигу Европы. На данный момент я считаю, что дортмундская "Боруссия" займет первое место, а за второе борются "Лацио" и Зенит», — приводит слова Лодыгина пресс-служба римлян.

После трех туров «Лацио» набрал пять очков и занимают второе место в группе, «Зенит» с одним баллом — на последней строке. 0