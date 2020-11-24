ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХалкТрансферный дайджест. 17-23 ноября
  • 00:55
    • «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
  • 22:11
    • «Авангард» переиграл «Ак Барс» в юбилейном матче
  • 21:51
    • ЦСКА крупно уступил «Сибири»
  • 21:48
    • Рижское «Динамо» обыграло «Куньлунь»
  • 20:56
    • Соболев не сыграет за «Спартак» до зимнего перерыва
    Все новости спорта

    Лодыгин: «Лацио» и «Зенит» поборются за второе место в группе

    Футбол Лига чемпионов Футбол России Зенит Футбол Италии Лацио Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

    Юрий Лодыгин
    Юрий Лодыгин

    «Это будет равный и интересный матч, вероятно, с большим количеством голов. "Зенит" может выиграть на "Олимпико", он будет вынужден играть на победу, у них не так много альтернатив. Мы знаем, что "Лацио" в последние годы не был главным действующим лицом в Лиге чемпионов, но в чемпионате всегда выступал успешно, порой даже приближаясь к Скудетто. Победит тот, кто сделает меньше ошибок.

    Ожидал, что "Зенит" после трех туров будет в лучшем положении. Победа "Брюгге" в России изменила расклады в группе, но команда Семака обладает качествами, по крайней мере, для того, чтобы квалифицироваться в Лигу Европы. На данный момент я считаю, что дортмундская "Боруссия" займет первое место, а за второе борются "Лацио" и Зенит», — приводит слова Лодыгина пресс-служба римлян.

    После трех туров «Лацио» набрал пять очков и занимают второе место в группе, «Зенит» с одним баллом — на последней строке. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Зенит» очки из Рима?
  • «Лацио» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сколько голов забьет «Севилья» «Краснодару»
  • «Краснодар» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Порадует ли голами вторая игра ПСЖ с «РБ Лейпцигом»?
  • ПСЖ — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.62
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лацио — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Краснодар — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.89
  • Прогноз на матч ПСЖ — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Краснодар — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  21.17
  • Суперэкспресс на 24-25 ноября
  • Завтра в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч ПСЖ — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры