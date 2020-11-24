«Интер» и «Реал» могут обменяться игроками

могут обменяться футболистами, сообщает Sky Germany.

Как передает источник, в мадридский клуб может перейти Кристиан Эриксен, а в миланский — Иско.

Оба футболиста получают мало игрового времени в своих клубах и с большой долей вероятности согласятся пойти на сделку.

Отмечается, что «Реал» и «Интер» уже контактировали по поводу возможного обмена. При этом миланцам, скорее всего, придется доплатить, так как мадридцы оценивают Иско в 60-70 миллионов евро, а Эриксена — примерно в 30 миллионов.

В текущем сезоне оба 28-летних футболиста провели по семь матчей во всех турнирах и не отметились результативными действиями. 0