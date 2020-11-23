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    Тухель: Неймар еще не готов на 100%, но завтра он выйдет в стартовом составе

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель в преддверии матча Лиги чемпионов с «Лейпцигом» рассказал о состоянии здоровья нападающего парижан Неймара.

    Томас Тухель
    Томас Тухель

    Напомним, что бразилец получил травму приводящей мышцы в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Истанбула Башакшехира» (2:0).

    «Это ключевой игрок для нас. Физически Неймар еще не готов на 100%, но он выйдет в стартовом составе на игру с "Лейпцигом".

    Физически и психологически он может справиться с тем давлением, которое оказывается в таких матчах», — сказал Тухель пресс-службе УЕФА.

    В нынешнем сезоне форвард провел за «ПСЖ» 7 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

    На данный момент парижане находятся на 3-м месте в группе H, имея в активе 3 очка. Столичный клуб на 3 очка отстает от «Лейпцига», находящегося на 2-й строчке. 0

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