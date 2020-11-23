Сулейманов: Надеюсь, «Краснодар» возьмет реванш у «Севильи»

Нападающийподелился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с

«От первого матча с "Севильей" у нас негативные эмоции — мы проиграли, хотя играли нормально. Надеюсь, завтра возьмём реванш и сможем оправдаться. Атмосфера в команде хорошая, лидера выздоровели, можно варьировать состав. Для нас это усиление, считаю, что мы сыграем ещё сильнее, чем в Испании.

Готов ли я ещё раз так забить? Я никогда не могу сказать, готов ли забить. Если будет время на поле, то я буду делать максимум для победы — главное, чтобы мы выиграли, а не забью я или нет», — сказал форвард Sport24.

Матч «Краснодар» — «Севилья» состоится 24 ноября. Начало — в 20:55 мск. 0