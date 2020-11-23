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    Сулейманов: Надеюсь, «Краснодар» возьмет реванш у «Севильи»

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    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Севильей».

    Магомед-Шапи Сулейманов
    Магомед-Шапи Сулейманов

    «От первого матча с "Севильей" у нас негативные эмоции — мы проиграли, хотя играли нормально. Надеюсь, завтра возьмём реванш и сможем оправдаться. Атмосфера в команде хорошая, лидера выздоровели, можно варьировать состав. Для нас это усиление, считаю, что мы сыграем ещё сильнее, чем в Испании.

    Готов ли я ещё раз так забить? Я никогда не могу сказать, готов ли забить. Если будет время на поле, то я буду делать максимум для победы — главное, чтобы мы выиграли, а не забью я или нет», — сказал форвард Sport24.

    Матч «Краснодар» — «Севилья» состоится 24 ноября. Начало — в 20:55 мск. 0

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