Семак: Мы думаем только о матче с «Лацио»

Менеджер «Зенита»заявил, что сейчас его команда думает лишь об игре с «Лацио», которая состоится 24 ноября.

«Самый важный матч — следующий. Мы думаем только о матче с "Лацио". И мы постараемся сделать все, чтобы завтра добиться результата.

Сложностей очень много. Непросто играть в 11 вечера. Но футболисты привыкли играть в таком режиме. Поэтому все сопутствующие факторы остаются за пределами футбольного поля.

Игра в 3 центральных имеет право на жизнь в нашей команде. Сыграем ли мы так завтра? Пока не готов ответить на этот вопрос.

"Лацио" умеет контролировать мяч, когда это нужно. У команды опытный состав. Команда умеет играть и в быстрых атаках. Возможно, соперник будет контролировать мяч. Но владение — не главное. Главное — забитые мячи», — цитирует Семака Sport24. 0