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    Семак: Мы думаем только о матче с «Лацио»

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    Менеджер «Зенита» Сергей Семак заявил, что сейчас его команда думает лишь об игре с «Лацио», которая состоится 24 ноября.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Самый важный матч — следующий. Мы думаем только о матче с "Лацио". И мы постараемся сделать все, чтобы завтра добиться результата.

    Сложностей очень много. Непросто играть в 11 вечера. Но футболисты привыкли играть в таком режиме. Поэтому все сопутствующие факторы остаются за пределами футбольного поля.

    Игра в 3 центральных имеет право на жизнь в нашей команде. Сыграем ли мы так завтра? Пока не готов ответить на этот вопрос.

    "Лацио" умеет контролировать мяч, когда это нужно. У команды опытный состав. Команда умеет играть и в быстрых атаках. Возможно, соперник будет контролировать мяч. Но владение — не главное. Главное — забитые мячи», — цитирует Семака Sport24. 0

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