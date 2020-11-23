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    Мусаев: «Краснодар» отдаст все силы, чтобы добиться максимального результата

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» рассказал о целях команды.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «"Севилья" — большая команда, действующий обладатель еврокубка. В последние годы они много турниров выиграли в Европе. Для нашего города это большое событие, и мы отдадим все силы, для того чтобы добиться максимального результата. Ждем этой игры!

    Завтра будет многое решаться в плане перспектив прохождения дальше в Лиге чемпионов. Мы это все понимаем, но не строим планы на три матча вперед, потому что сейчас такое время, когда в каждой команде выбывают футболисты по разным причинам. Мы идем от игры к игре, завтра самый важный матч для нас. Повторюсь, мы отдадим все силы, чтобы добиться максимального результата» — цитирует Мусаева Sport24.

    Матч «Краснодар» — «Севилья» состоится в Краснодаре во вторник, 24 ноября. Начало игры — в 20:55 мск. 0

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