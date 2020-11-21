«Айнтрахт» — «Лейпциг»: счет 1:1, обзор голов

Юссуф Поульсен
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Хозяева открыли счет под завесу первого тайма. Отличился Аймен Баркок. Гости сравняли благодаря голу форварда Юссуфа Поульсена.
Футбол. Германия. Бундеслига
Айнтрахт Ф — РБ Лейпциг 1:1
Голы: 1:0 Аймен Баркок (44'), 1:1 Юссуф Поульсен (57') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Evan N'Dicka, Мартин Хинтереггер, Давид Абрахам, Штефан Ильзанкер, Джибриль Соу, Филип Костич, Эрик Дурм, Аймен Баркок, Даити Камада (Доминик Кор, 63'), Андре Силва (Бас Дост, 79') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Анхелиньо, Деотшанкюль Юпамекано (Вилли Орбан, 46'), Ибраима Конате, Тайлер Адамс, Марсель Забитцер, Амаду Айдара, Кристофер Нкунку (Джастин Клюйверт, 72'), Даниэль Ольмо (Эмиль Форсберг, 46'), Кевин Кампль, Александр Сёрлот (Юссуф Поульсен, 46') Предупреждения: Кристофер Нкунку (9'), Даниэль Ольмо (45'), Эрик Дурм (48'), Джибриль Соу (59'), Давид Абрахам (83')
С 17 очками «Лейпциг» занимает третье место, а «Айнтрахт» идет одиннадцатым с 11 очками. 0