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    Игнатьев доволен показанным характером

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    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев подвел итоги встречи с тульским «Арсеналом» в 15-м туре чемпионата России.

    Владислав Игнатьев
    Владислав Игнатьев

    «Все матчи тяжелые, очки легко не даются. Я рад, что мы победили, потому что уже нельзя было терять очки. Победили, несмотря на удаление, показали характер.

    "Арсенал" играл агрессивно, было тяжело взламывать их оборону. Сейчас никто не хочет уступать, все стремятся уйти на перерыв в хорошем настроении, бьются.

    "Локо" лучше заиграл после удаления? Мне показалось наоборот. У нас было больше моментов, "Арсенал" не создал ни одного до удаления. После — пришлось играть на контратаках. Использовали свой шанс, хотя их было немного», — цитирует Игнатьева официальный сайт «Локомотива». 0

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